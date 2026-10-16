दीपके को नोटिस, CP पार्क बंद और शाम 5 बजे का आह्वान.... CJP के 'तिरंगा मार्च' का क्या होगा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CJP Tiranga March Updates: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आज शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च निकालने का आह्वान किया है। सीजेपी के नेताओं ने अपने समर्थकों और आम जनता से शुक्रवार को शाम 5 बजे हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा निकालने के लिए कहा है।

सीजेपी के आह्वान के चलते दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस के आसपास धारा 163 लागू की है। उधर, नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने दो दिन (शुक्रवार और शनिवार) के लिए सेंट्रल पार्क बंद रखने की घोषणा की है। वहीं, दिल्ली पुलिस के एक बयान के अनुसार, कुछ चुनिंदा लोगों को उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की इजाजत दी जा सकती है। उधर, मार्च की घोषणा करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल X अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई है।