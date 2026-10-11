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Delhi CJP Protest News Live: जंतर-मंतर पर पुलिस का कड़ा पहरा, दीपके, सौरभ और रांका कोर्ट से रिहा

Delhi CJP Protest News Live Updates: सीजेपी के आज फिर जंतर-मंतर पर बड़े प्रोटेस्ट के एलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को गिरफ्तार किया था लेकिन, कोर्ट ने तीनों को रिहा कर दिया। पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को छोड़ दिया है। CJP के प्रदर्शन का पल-पल का अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें दैनिक जागरण के साथ-

अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका कोर्ट से रिहा। AI जनरेटेड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। CJP Protest Delhi Live: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आज रविवार को फिर से जंतर-मंतर पर बड़े प्रोटेस्ट का एलान किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। नई दिल्ली में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सीजेपी के तीनों बड़े नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को कोर्ट ने रिहा कर दिया है।