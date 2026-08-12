'ऊपर से दबाव है...' दिल्ली में CJP की बैठक क्यों हुई कैंसिल? संस्थापक अभिजीत दीपके का बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके दबाव के कारण दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए हॉल नहीं मिल पा रहा है।

बुधवार को दिल्ली के नारायणा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में सीजेपी की बैठक प्रस्तावित थी, जिसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। दीपके ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि आयोजकों ने पहले ही बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया था।