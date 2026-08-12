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    'ऊपर से दबाव है...' दिल्ली में CJP की बैठक क्यों हुई कैंसिल? संस्थापक अभिजीत दीपके का बड़ा खुलासा

    By Nimish Hemant Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:57 PM (GMT+05:30)

    कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भाजपा पर दबाव डालने का आरोप लगाया है, जिससे दिल्ली में उनकी पार्टी की बैठकें रद्द हो रही हैं। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. CJP की दिल्ली बैठक भाजपा के दबाव में रद्द।

    2. संस्थापक अभिजीत दीपके ने लगाए गंभीर आरोप।

    3. नारायणा बैंक्वेट हॉल ने अंतिम समय में मना किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके दबाव के कारण दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए हॉल नहीं मिल पा रहा है।

    बुधवार को दिल्ली के नारायणा स्थित एक बैंक्वेट हॉल में सीजेपी की बैठक प्रस्तावित थी, जिसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। दीपके ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि आयोजकों ने पहले ही बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया था।

    हालांकि, जब कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो हॉल प्रबंधन ने 'ऊपर से दबाव' होने का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

    दीपके ने लगाए ये आरोप

    दीपके का आरोप है कि आस-पास के अन्य स्थानों पर भी उन्हें इसी तरह के इनकार का सामना करना पड़ा और लोगों को सीजेपी को जगह न देने के लिए डराया-धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितनी धमकियां दे ले, उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है।

    यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सीजेपी ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है और अभिजीत दीपके को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है।

    नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर सीजेपी के 36 दिनों तक चले आंदोलन के बाद पार्टी अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने में जुटी है। उस क्रम में बुधवार को यह बैठक तय थी।

    यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर का सीजन-2 आने वाला है, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का एलान

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