'पुलिस की मंजूरी मिले या न मिले, मार्च होगा', CJP का दावा- 5 सितंबर को इंडिया गेट पर जुटेंगे 50 हजार युवा
सीजेपी शिक्षक दिवस पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन और मार्च करने पर अडिग है, जिसमें 50 हजार से अधिक युवाओं ...और पढ़ें
HighLights
शिक्षक दिवस पर इंडिया गेट पर सीजेपी का प्रदर्शन
50 हजार से अधिक युवाओं के जुटने की उम्मीद
पुलिस मंजूरी के बिना भी प्रदर्शन करने पर अडिग
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP शिक्षक दिवस के दिन पांच सितंबर को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन तथा मार्च को लेकर अड़ी है। उसके पदाधिकारियों के अनुसार तैयारियां चल रही हैं।
आह्वान से उम्मीद उस दिन 50 हजार से अधिक युवाओं के जुटने का है। जिसमें मार्च भी निकाला जाएगा। हालांकि, अभी तक दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन को लेकर औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। एक पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस की मंजूरी मिले या नहीं, प्रदर्शन होगा।
चार में तीन मांगे पूरी नहीं होने की बात
पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार के समक्ष रखी गईं चार मांगों में से तीन मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है।
जिसमें छात्रों के परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना और छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना शामिल है।
इसी तरह, सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आरएएफ और दिल्ली पुलिस की तरफ से माफी की भी मांग रखी है। सीजेपी सूत्रों के अनुसार, अगर सरकार उसकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाती है तो इंडिया गेट प्रदर्शन को वापस ले लिया जाएगा।