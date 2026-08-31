 'पुलिस की मंजूरी मिले या न मिले, मार्च होगा', CJP का दावा- 5 सितंबर को इंडिया गेट पर जुटेंगे 50 हजार युवा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP शिक्षक दिवस के दिन पांच सितंबर को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन तथा मार्च को लेकर अड़ी है। उसके पदाधिकारियों के अनुसार तैयारियां चल रही हैं।

आह्वान से उम्मीद उस दिन 50 हजार से अधिक युवाओं के जुटने का है। जिसमें मार्च भी निकाला जाएगा। हालांकि, अभी तक दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन को लेकर औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। एक पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस की मंजूरी मिले या नहीं, प्रदर्शन होगा।

चार में तीन मांगे पूरी नहीं होने की बात पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार के समक्ष रखी गईं चार मांगों में से तीन मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है।