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 'पुलिस की मंजूरी मिले या न मिले, मार्च होगा', CJP का दावा- 5 सितंबर को इंडिया गेट पर जुटेंगे 50 हजार युवा

By Nimish Hemant Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Mon, 31 Aug 2026 11:26 PM (IST)

सीजेपी शिक्षक दिवस पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन और मार्च करने पर अडिग है, जिसमें 50 हजार से अधिक युवाओं ...और पढ़ें

पांच सितंबर को प्रदर्शन को लेकर सीजेपी अड़ी। फोटो: आर्काइव

पांच सितंबर को प्रदर्शन को लेकर सीजेपी अड़ी। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. शिक्षक दिवस पर इंडिया गेट पर सीजेपी का प्रदर्शन

  2. 50 हजार से अधिक युवाओं के जुटने की उम्मीद

  3. पुलिस मंजूरी के बिना भी प्रदर्शन करने पर अडिग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP शिक्षक दिवस के दिन पांच सितंबर को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन तथा मार्च को लेकर अड़ी है। उसके पदाधिकारियों के अनुसार तैयारियां चल रही हैं।

आह्वान से उम्मीद उस दिन 50 हजार से अधिक युवाओं के जुटने का है। जिसमें मार्च भी निकाला जाएगा। हालांकि, अभी तक दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन को लेकर औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। एक पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस की मंजूरी मिले या नहीं, प्रदर्शन होगा।

चार में तीन मांगे पूरी नहीं होने की बात 

पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार के समक्ष रखी गईं चार मांगों में से तीन मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है।

जिसमें छात्रों के परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना और छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना शामिल है।

इसी तरह, सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर आरएएफ और दिल्ली पुलिस की तरफ से माफी की भी मांग रखी है। सीजेपी सूत्रों के अनुसार, अगर सरकार उसकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाती है तो इंडिया गेट प्रदर्शन को वापस ले लिया जाएगा।

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