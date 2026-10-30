'सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा बोझ उठाता है दिल्ली HC', 60वें स्थापना दिवस पर CJI सूर्य कांत ने बांधे तारीफों के पुल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि जब कानून मौन हो, तो संविधान को हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसके विशेष आईपी (आईपी) डिवीजन ने अपने फैसलों की गुणवत्ता के लिए देश और विदेश, दोनों जगह ख्याति अर्जित की है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मैं तारीफ के तौर पर यह कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट के साथ एक खास रिश्ता रहा है।