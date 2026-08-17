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दिल्ली मेट्रो में लड़की की तस्वीर खींचने पर CISF जवान सस्पेंड, यात्रियों ने काटा जमकर बवाल

By Digital Desk Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:49 AM (IST)

दिल्ली मेट्रो में एक CISF जवान को महिला यात्री की चुपके से फोटो खींचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यात्रियों द्वारा विरोध और हंगामे के बाद, जवान के मोबाइल गैलरी में महिला की तस्वीर मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

HighLights

  1. CISF जवान ने दिल्ली मेट्रो में खींची महिला की फोटो।

  2. यात्रियों के विरोध के बाद मोबाइल गैलरी में मिली तस्वीर।

  3. CISF ने आरोपी जवान को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां येलो लाइन पर स्थित एम्स मेट्रो स्टेशन के पास एक सीआईएसएफ (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) जवान पर महिला यात्री की चुपके से फोटो खींचने का आरोप लगा है।

CISF जवान की इस हरकत के बाद ट्रेन के कोच में काफी देर तक अफरातफरी मची रही। यात्रियों ने आरोपी से धक्कामुक्की करने के साथ ट्रेन में जमकर बवाल काटा।

मोबाइल की गैलरी चेक करने पर पकड़ा गया झूठ

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार, जब महिला और अन्य सह-यात्रियों को जवान पर शक हुआ, तो उन्होंने उससे जवाब-तलब किया। शुरुआत में जवान ने फोटो खींचने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब यात्रियों के दबाव में उसकी गैलरी चेक की गई, तो उसका झूठ पकड़ा गया और गैलरी में महिला की तस्वीर पाई गई।

इसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और जवान के साथ तीखी बहस तथा हाथापाई की नौबत आ गई। वीडियो में महिला को मोबाइल से अपनी फोटो तुरंत डिलीट करने के लिए कहते सुना जा सकता है। यात्रियों द्वारा मोबाइल छीनने के प्रयास पर जवान ने विरोध भी जताया।

घटना की जानकारी और वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ की दिल्ली मेट्रो यूनिट ने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया। विभाग ने आरोपी जवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। मेट्रो में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 

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