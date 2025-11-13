CISCE Board Exam: 12 फरवरी से शुरू होंगी सीआइएससीई की बोर्ड परीक्षाएं, विस्तृत शेड्यूल जारी
काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआईएससीई) की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से और 10वीं की 17 फरवरी से होंगी। इस वर्ष 10वीं में लगभग 2.6 लाख और 12वीं में लगभग 1.5 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। विस्तृत शेड्यूल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआइएससीई) की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से बृहस्पतिवार को इंडियन सर्टिफिकेट आफ सेकेंडरी एजुकेशन (आइसीएसई) दसवीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (आइससी) 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
डेटशीट के मुताबिक 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 12 फरवरी से और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से होंगी। सीआइएससीई के मुख्य कार्यकारी और सचिव डॉ. जोसेफ इमैनुअल ने बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षा में करीब 10वीं कक्षा में करीब 2.6 लाख और 12वीं कक्षा में करीब 1.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। दसवीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 30 मार्च तक जारी रहेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेंगी।
उन्होंने बताया कि सीआइएससीई के तहत 3200 से ज्यादा संबद्ध स्कूल शामिल हैं, जो 35 लाख से ज्यादा छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं और भारत और विदेशों में 1.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
