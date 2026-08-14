दिल्ली: मासूम के अपहरण और हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा पैरोल जंपर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे और पैरोल जंपर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम कलीम शेख है और वह शास्त्री पार्क का रहने वाला है।

घटना 19 जनवरी 2013 की है, जब श्री राम कॉलोनी (खजुरी खास) के रहने वाले सलीम का 14 महीने का मासूम बच्चा अचानक घर से गायब हो गया था। बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने पूर्व पति कलीम शेख पर बहला-फुसलाकर बच्चे को ले जाने का संदेह जताया था। इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

आजीवन कारावास की सजा सुनाई जांच के दौरान मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसके बाद मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गईं। पुलिस ने कलीम शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साक्ष्यों के आधार पर छह दिसंबर 2017 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

26 अक्टूबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कलीम शेख को 45 दिनों की पैरोल मंजूर की थी। पैरोल अवधि खत्म होने के बाद उसे वापस जेल में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

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