दिल्ली: मासूम के अपहरण और हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा पैरोल जंपर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पैरोल जंपर कलीम शेख को गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें
HighLights
मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या का दोषी गिरफ्तार।
आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, पैरोल जंपर।
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गांधी नगर से दबोचा आरोपी को।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे और पैरोल जंपर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम कलीम शेख है और वह शास्त्री पार्क का रहने वाला है।
घटना 19 जनवरी 2013 की है, जब श्री राम कॉलोनी (खजुरी खास) के रहने वाले सलीम का 14 महीने का मासूम बच्चा अचानक घर से गायब हो गया था। बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने पूर्व पति कलीम शेख पर बहला-फुसलाकर बच्चे को ले जाने का संदेह जताया था। इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
आजीवन कारावास की सजा सुनाई
जांच के दौरान मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसके बाद मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गईं। पुलिस ने कलीम शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साक्ष्यों के आधार पर छह दिसंबर 2017 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
26 अक्टूबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कलीम शेख को 45 दिनों की पैरोल मंजूर की थी। पैरोल अवधि खत्म होने के बाद उसे वापस जेल में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।
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12 अगस्त को हवलदार रविंदर और सुनील को सूचना मिली कि मासूम की हत्या में सजायाफ्ता कलीम शेख अपने किसी साथी से मिलने गांधी नगर इलाके में आने वाला है।
गरीब परिवार में हुआ था जन्म
सूचना मिलते ही एसीपी संजय कुमार नागपाल और इंस्पेक्टर के.के. शर्मा की टीम ने गांधी नगर इलाके से कलीम शेख को धर दबोचा। 40 वर्षीय कलीम शेख का जन्म कोलकाता (बंगाल) में गरीब परिवार में हुआ था।
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बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वह पढ़ाई नहीं कर सका और कम उम्र में ही मजदूरी करने लगा। करीब 20 साल पहले उसका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। वर्तमान में वह त्रिलोकपुरी इलाके में रह रहा था और सफाईकर्मी व ऑटो ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था।