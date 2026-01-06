Language
    दिल्ली में चीची गिरोह ने लोगों की उड़ाई रातों की नींद, फिर मचाया उत्पात

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:11 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली के लालबाग में 'चीची गैंग' के नाबालिगों ने नए साल पर उत्पात मचाया। उन्होंने गली में खड़े 8-9 दोपहिया वाहनों, ई-रिक्शा और घरों के बाहर रखे ...और पढ़ें

    चीची गैंग ने मचाया उत्पात। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में आदर्श नगर थाना क्षेत्र के आजादपुर में दर्जन भर दो पहिया वाहनों के गिराकर नुकसान पहुंचाने के बाद अब लालबाग में नाबालिगों का गिरोह चीची गैंग ने इसी तरह के वारदात को अंजाम दिया है।

    लालबाग इलाके में एक जनवरी को दर्जन भर नाबालिग बदमाशों ने गली में खड़े 8-9 दोपहिया वाहन, ई-रिक्शा को नुकसान पहुंचाने के अलावा लोगों के कई घरों के बाहर रखे सामान, कूलर समेत अन्य सामान तोड़ दिए।

    वहीं, दुकानों के शटर पर भी लात मारते सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे डर के मारे इनका विरोध नहीं करते हैं। इलाके में बढ़ते अपराध को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारी से मिलकर कार्रवाई को लेकर मांग की है।

    जानकारी के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में कैद अधिकतर लड़के किसी न किसी अपराध में शामिल रहे हैं। इनमें शामिल बदमाश एक बदमाश थाना आदर्श नगर इलाके में दो हत्याओं के मामले में शामिल रहे हैं। दो सब्जी विक्रेता को चाकू मारकर हत्या के प्रयास, लालबाग इलाके में हत्या के प्रयास और हत्या के मामले में शामिल रहे हैं। यह गैंग लंबे समय से लालबाग इलाके में सक्रिय है।

    इस गैंग ने ही पूर्व सरकार में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिए थे। ताकि कोई वारदात रिकॉर्ड न हो। इस वारदात के बाद से ही इलाके के लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय आरडब्ल्यूए ने भी पुलिस से मिलकर कार्रावई की मांग की है।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस तरह के वारदात पर अंकुश लगाने के लिए इलाके में जल्द ही एक पुलिस बूथ का निर्माण कराया जाएगा। तत्काल प्रभाव से इलाके में बीट स्टाफ की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।

     