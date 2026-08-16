दिल्ली सैदुलाजाब हादसा: बिल्डिंग ढहने के मामले में मालिक समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल; 22 अगस्त को सुनवाई
दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने मकान मालिक और दो बिल्डरों सहित तीन आरोपितों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
HighLights
सैदुलाजाब इमारत हादसे में तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
मकान मालिक, दो बिल्डरों पर गैरइरादतन हत्या समेत कई आरोप लगाए गए।
हादसे में 6 मौतें, 12 घायल; अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में महरौली थाना क्षेत्र स्थित सैदुलाजाब में बिल्डिंग ढहने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट 14 अगस्त को दाखिल की गई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी मकान मालिक करमवीर सिंह, बिल्डर मनीष खत्री व अविनाश के खिलाफ गैरइरादतन हत्या, मरम्मत या निर्माण के दौरान लापरवाही, लापरवाही से किसी की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने और गंभीर चोट पहुंचाने समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
30 मई को हुआ था हादसा
दिल्ली में 30 मई 2026 को हुए इस हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में से चार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट थे। इस मामले में 22 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी।
नए सिरे से बनाने की दी थी सलाह
जानकारी के मुताबिक, व्यावसायिक इमारत चार तल की थी। इसके ऊपर तीन और तल बनाए जा रहे थे। आरोपी भवन स्वामी करमवीर को उसके कुछ परिचितों ने कमजोर हो चुकी 400 वर्ग गज में बनी 15 वर्ष पुरानी चार मंजिला इमारत को तोड़कर नए सिरे से निर्माण की सलाह दी थी। पर वह नहीं माना।
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इसके बाद बिल्डर मनीष और अविनाश को काम सौंप दिया गया। चार मंजिला इमारत के ऊपर दो तल बन चुके थे और तीसरे तल का काम चल रहा था। 30 मई को कमजोर नींव लोड पाकर फट गई और पूरी इमारत ढह गई। हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी।