दिल्ली सैदुलाजाब हादसा: बिल्डिंग ढहने के मामले में मालिक समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल; 22 अगस्त को सुनवाई

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में महरौली थाना क्षेत्र स्थित सैदुलाजाब में बिल्डिंग ढहने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट 14 अगस्त को दाखिल की गई।

पुलिस के अनुसार, आरोपी मकान मालिक करमवीर सिंह, बिल्डर मनीष खत्री व अविनाश के खिलाफ गैरइरादतन हत्या, मरम्मत या निर्माण के दौरान लापरवाही, लापरवाही से किसी की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने और गंभीर चोट पहुंचाने समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।

30 मई को हुआ था हादसा दिल्ली में 30 मई 2026 को हुए इस हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में से चार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट थे। इस मामले में 22 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी।