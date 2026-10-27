तकनीकी पेंच में फंसा दिल्ली का चंदगीराम अखाड़ा फ्लाईओवर, एक साल बाद भी काम शुरू नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में चंदगीराम अखाड़ा लालबत्ती पर लगने वाले भारी जाम से वाहन चालकों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

इस लालबत्ती पर फ्लाईओवर बनाने की योजना पर दिल्ली सरकार आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण परियोजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए हैं।

योजना को नहीं मिली मंजूरी इसके बावजूद फ्लाईओवर के डिजाइन को लेकर सहमति नहीं बन पाने से योजना की मंजूरी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।दरअसल, चंदगीराम अखाड़ा लालबत्ती पर यातायात का दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की गई है।

इसके निर्माण से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुगम होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार इस परियोजना के लिए 183 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे चुकी है। इसके बावजूद एक वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में ठोस प्रगति नहीं हो सकी है।

एनसीआरटीसी की करनाल लाइन इस परियोजना में सबसे बड़ी चुनौती फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाली एनसीआरटीसी की करनाल लाइन है। रेल लाइन और फ्लाईओवर के निर्माण से जुड़ी तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार करना जरूरी है।