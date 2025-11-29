चैतन्यानंद के तीन सह-आरोपियों को मिली जमानत, यौन उत्पीड़न के मामले में बिना गिरफ्तारी किया था चार्जशीट
पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में तीन सह-आरोपितों को जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी और अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है। मुख्य आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और न्यायिक हिरासत में है। उस पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राओं से यौन उत्पीड़न मामले में तीन सह-आरोपित काजल, भावना और श्वेता को जमानत दे दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीमेश कुमार ने तीनों को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। तीनों को बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट किया गया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को तय की है।
मुख्य आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। उस पर संस्थान की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। सरस्वती संस्थान के पूर्व चेयरमैन भी रहा हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने सरस्वती के खिलाफ एक अन्य मामले में फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट के इस्तेमाल में भी प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। उसे दो दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।
