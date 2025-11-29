चैतन्यानंद के तीन सह-आरोपियों को मिली जमानत, यौन उत्पीड़न के मामले में बिना गिरफ्तारी किया था चार्जशीट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राओं से यौन उत्पीड़न मामले में तीन सह-आरोपित काजल, भावना और श्वेता को जमानत दे दी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीमेश कुमार ने तीनों को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। तीनों को बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट किया गया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को तय की है।