सिर्फ 100 रुपए में होगी सर्वाइकल कैंसर की सटीक जांच, एम्स के शोधकर्ताओं ने तैयार की नई जांच किट; 2026 तक बाजार में

कार्पोरेट करार की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही वर्ष 2026 के अंत तक इसके बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है।

एम्स के शोधार्थियों ने अर्ली डिटेक्शन के लिए मेक इन इंडिया के तहत बेहद सस्ती किट तैयार की है, जिसकी सटीकता शत-प्रतिशत है। महज 100 रुपये की लागत वाली यह किट इस्तेमाल करने में भी एकदम आसान है। पेटेंट के लिए आवेदन के बाद अब कुछ कंपनियों की ओर से इसके परिणामों की सटीकता परखी जा रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, जिससे हर साल सवा लाख महिलाएं प्रभावित होती हैं और 70 हजार से अधिक की मौत भी हो जाती है। जागरूकता की कमी और देर से पहचान इसका सबसे बड़ा कारण है। जिसके चलते न केवल उपचार का खर्च बढ़ रहा है, बल्कि मृत्युदर भी अधिक है।

प्राइवेट अस्पतालों में जहां सर्वाइकल जांच का खर्च लगभग छह हजार हजार रुपये है, वहीं एम्स जैसे संस्थान में भी इसकी लागत लगभग दो हजार रुपये के आसपास है। सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए आमतौर पर एम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में पैप स्मीयर या एचपीवी (डीएनए) टेस्ट किया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पैप स्मीयर सस्ती जांच है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी ज्यादा है।

हालांकि इसकी सटीकता 70 प्रतिशत तक ही है। एचपीवी डीएनए टेस्ट में 85 प्रतिशत तक सटीक परिणाम मिलते हैं। कैंसर की आशंका होने पर बायोप्सी के लिए कोल्कोस्कोपी की जाती है, जिसकी सटीकता 90 प्रतिशत से अधिक है। वहीं एम्स के इस किट से वर्ष 2021 से अब तक 400 सैंपलों का परीक्षण किया गया, जिसमें 100 प्रतिशत सटीकता पाई गई है।