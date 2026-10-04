अब लोक कल्याण मार्ग पर एयरफोर्स गोल्फ कोर्स की जमीन वापस लेगी केंद्र सरकार, कानूनी प्रक्रिया शुरू
केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित वायुसेना गोल्फ कोर्स की जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर ...और पढ़ें
HighLights
केंद्र सरकार ने वायुसेना गोल्फ कोर्स की जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की।
यह जमीन लोक कल्याण मार्ग पर स्थित एक संवेदनशील भूखंड है।
सरकार इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को सौंपना चाहती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर स्थित वायुसेना गोल्फ कोर्स द्वारा इस्तेमाल की जा रही भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरकार चाहती है कि यह जमीन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को वापस दी जाए। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने रक्षा मंत्रालय और वायुसेना सहित संबंधित सभी संस्थाओं को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया है।
संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र
बता दें कि लोक कल्याण मार्ग स्थित यह प्रमुख भूखंड बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है। मंत्रालय को जमीन वापस सौंपे जाने के बाद इस स्थान के पुनर्विकास या अन्य रणनीतिक उपयोग को लेकर नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी
वहीं, यह मुद्दा ऐसे वक्त सामने आया है, जब गृह मंत्रालय के अंतर्गत भूमि और विकास कार्यालय ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के निकट स्थित उन जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई है, जिन्हें पहले पट्टे पर दिया गया था या जिन पर अतिक्रमण किया गया था। इनमें दिल्ली रेस क्लब, इंडियन पोलो एसोसिएशन और दिल्ली जिमखाना क्लब द्वारा कब्जा की गई जमीनें भी शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस जमीन को वापस लेने के उद्देश्य के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी।
वहीं सूत्रों के अनुसार, यह सरकार की प्रमुख जमीनों का सार्वजनिक उपयोग के लिए कुशल तरीके से इस्तेमाल करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
कोई कार्रवाई नहीं की गई
इससे पहले 2017 में भूमि एवं परिवहन विभाग ने वायुसेना खेल परिसर, जयपुर पोलो ग्राउंड और ओल्ड विलिंगडन कैंप सहित पांच संपत्तियों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए थे। लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।