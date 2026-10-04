अब लोक कल्याण मार्ग पर एयरफोर्स गोल्फ कोर्स की जमीन वापस लेगी केंद्र सरकार, कानूनी प्रक्रिया शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर स्थित वायुसेना गोल्फ कोर्स द्वारा इस्तेमाल की जा रही भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सरकार चाहती है कि यह जमीन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को वापस दी जाए। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने रक्षा मंत्रालय और वायुसेना सहित संबंधित सभी संस्थाओं को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया है।

संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र बता दें कि लोक कल्याण मार्ग स्थित यह प्रमुख भूखंड बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है। मंत्रालय को जमीन वापस सौंपे जाने के बाद इस स्थान के पुनर्विकास या अन्य रणनीतिक उपयोग को लेकर नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं।

वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी वहीं, यह मुद्दा ऐसे वक्त सामने आया है, जब गृह मंत्रालय के अंतर्गत भूमि और विकास कार्यालय ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के निकट स्थित उन जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई है, जिन्हें पहले पट्टे पर दिया गया था या जिन पर अतिक्रमण किया गया था। इनमें दिल्ली रेस क्लब, इंडियन पोलो एसोसिएशन और दिल्ली जिमखाना क्लब द्वारा कब्जा की गई जमीनें भी शामिल हैं।