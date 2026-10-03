केंद्रीय सचिवालय बनेगा दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन, 4 लाइनों के इंटरचेंज से बढ़ेगी NCR की कनेक्टिविटी

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। आने वाले समय में केंद्रीय सचिवालय राजधानी का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। वर्तमान में यहां यलो लाइन और ''वायलेट लाइन का इंटरचेंज उपलब्ध है।

मेट्रो फेज 5-बी का काम पूरा होने पर यह राजधानी का पहला ऐसा स्टेशन होगा, जहां चार लाइनों के इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल दिल्ली में, बल्कि एनसीआर के अन्य शहरों के बीच भी मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

वर्तमान में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन एक मात्र ट्रिपल इंटरचेंज वाला स्टेशन है। यहां रेड, यलो और वायलेट लाइन का इंटरचेंज है। फेज 4 में अभी कई कारिडोर का काम चल रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में फेज 5-ए के अंतर्गत लगभग 16 किलोमीटर लंबाई के तीन कारिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से आइजीआइ एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज को स्वीकृति दी गई थी, जिनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

राजधानी का छठा ट्रिपल इंटरचेंज वाला स्टेशन इनके बनने के बाद केंद्रीय सचिवालय, लाजपत नगर, आजादपुर, इंद्रलोक और नई दिल्ली में भी ट्रिपल इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार राजधानी में ट्रिपल इंटरचेंज वाले स्टेशनों की संख्या एक से बढ़कर छह हो जाएगी।