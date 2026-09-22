पश्चिम एशिया में रद हुईं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिर होंगी, असंतुष्ट छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के कारण रद हुईं सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब दोबारा आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई ने उन छात्रों के लिए 40 विषयों में परीक्षा कराने का फैसला किया है, जिनके परिणाम विशेष मूल्यांकन योजना के तहत घोषित किए गए थे और जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सीबीएसई ने मार्च में पश्चिम एशिया के सात देशों में बोर्ड परीक्षाएं रद कर विशेष मूल्यांकन योजना जारी की थी। इसके तहत बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 12वीं के 40 विषयों की परीक्षाएं नहीं हो सकी थीं। इनमें 20 अकादमिक विषय शामिल थे।

पुराने परिणाम की जगह नया परिणाम होगा मान्य सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि प्रभावित नियमित छात्रों के परिणाम विशेष मूल्यांकन योजना के तहत 13 मई को भारत और विदेशों के अन्य छात्रों के साथ घोषित किए गए थे। इन देशों के निजी छात्रों के परिणाम भी बाद में इसी योजना के तहत जारी किए गए।

उन्होंने बताया कि मूल्यांकन योजना में यह प्रविधान किया गया था कि जिन छात्रों को अपने परिणाम से संतुष्टि नहीं है, उन्हें उन विषयों में परीक्षा देने का अवसर दिया जा सकता है, जिनकी परीक्षा पहले नहीं हो सकी थी। इसी प्रावधान के तहत अब परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

छात्र अपनी पसंद के विषय में दे सकेंगे परीक्षा सीबीएसई के अनुसार, विशेष मूल्यांकन योजना के तहत परिणाम पाने वाले 12वीं के छात्र पहले रद किए गए 40 विषयों में से अपनी पसंद के विषयों की परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा में प्राप्त परिणाम अंतिम माना जाएगा और यह पहले जारी किए गए परिणाम की जगह लेगा।