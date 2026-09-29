CBSE की स्कूलों को सलाह, बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए LOC में नाम, विषय और फीस की गलती न करें स्कूल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पंजीकरण और परीक्षार्थियों की सूची (एलओसी) प्रक्रिया को लेकर स्कूलों की शंकाएं दूर कीं।

बोर्ड की ओर से मंगलवार को द्वारका स्थित सीबीएसई इंटीग्रेटेड कार्यालय में रजिस्ट्रेशन और एलओसी की प्रासंगिकता विषय पर लाइव सवाल-जवाब वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विवरण, विषयों के चयन, एलओसी में जानकारी भरने और शुल्क समेत विभिन्न मुद्दों पर स्कूलों के सवालों के जवाब दिए गए।

वेबिनार में सीबीएसई अधिकारियों ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के सवालों के जवाब दिए। इनमें विद्यार्थियों के नाम समेत अन्य व्यक्तिगत विवरण में सुधार, विषयों के चयन और बदलाव, एलओसी के डाटा को जमा करने व सत्यापन, नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन और शुल्क संबंधी प्रावधानों से जुड़े सवाल शामिल रहे।

32 हजार स्कूलों के विद्यार्थियों से जुड़ी प्रक्रिया सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 2027 बोर्ड परीक्षाओं के लिए एलओसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, नौवीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया देशभर के साथ 26 देशों में संचालित करीब 32 हजार सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों से जुड़ी है।

बोर्ड ने स्कूलों को पंजीकरण और एलओसी के दौरान विद्यार्थियों की जानकारी, खासकर व्यक्तिगत विवरण और विषयों के संयोजन की सही जानकारी दर्ज करने पर जोर दिया। शुल्क संबंधी नियमों का पालन करने के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) से जुड़े प्रविधानों को भी सही तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए।

स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को समय पर मिले जानकारी सीबीएसई ने स्कूलों से कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को समय पर आवश्यक जानकारी दी जाए और प्रक्रियागत समस्याओं का समाधान पहले ही कर लिया जाए। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के दौरान अनावश्यक प्रशासनिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।