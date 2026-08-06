CBSE का बड़ा बदलाव, अब स्कैन कॉपी देखे बिना नहीं करा सकेंगे नंबरों की दोबारा जांच; जानिए पूरी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगर आपने CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 दी है और रिजल्ट के बाद अपने नंबरों को लेकर कोई सवाल है, तो अब प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहेगी। CBSE ने रिजल्ट के बाद होने वाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।

अब छात्र सीधे अंकों के सत्यापन (Verification) या पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन्हें अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका (Answer Sheet) की स्कैन कॉपी मंगानी होगी। कॉपी देखने के बाद ही वे तय कर सकेंगे कि नंबरों की जांच करानी है या किसी सवाल का दोबारा मूल्यांकन करवाना है।

सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं अप्लाई यह व्यवस्था मुख्य बोर्ड परीक्षा और दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026, दोनों पर लागू होगी। 10वीं मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम 15 अप्रैल व दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम 18 जुलाई को घोषित किया गया था। इनके आवेदन केवल ऑनलाइन किए जाएंगे।

तीन चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया CBSE ने रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया को तीन हिस्सों में बांटा है। पहला चरण: छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करेंगे।

छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करेंगे। दूसरा चरण: कॉपी देखने के बाद अगर किसी तरह की गलती नजर आती है तो अंक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कॉपी देखने के बाद अगर किसी तरह की गलती नजर आती है तो अंक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे। तीसरा चरण: अगर सत्यापन के बाद भी किसी सवाल के मूल्यांकन को लेकर आपत्ति रहती है, तो केवल उन्हीं सवालों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि स्कैन कॉपी लिए बिना सीधे सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खबरें और भी







आवेदन की तारीख और फीस उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन 9 अगस्त तक किए जा सकते हैं।

इसके लिए 300 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होगा।

कॉपी देखने के बाद 16 से 19 अगस्त के बीच अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।

अंक सत्यापन की फीस 300 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका होगी।

पुनर्मूल्यांकन के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देना होगा।

दोनों सेवाएं लेने पर दोनों की फीस अलग-अलग देनी होगी। अंक सत्यापन में क्या जांच होगी? अंक सत्यापन के दौरान यह देखा जाएगा कि: