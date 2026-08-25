'जांच में सहयोग नहीं कर रहे सत्येंद्र जैन', CBI ने कोर्ट में किया जमानत का विरोध; 3 सितंबर तक फैसला टला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को फैसला टाल दिया। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह तीन सितंबर को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन अदालत में मौजूद रहे।

गिरफ्तारी में देरी का दिया हवाला सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन ने जमानत के पक्ष में दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी मई 2024 में दर्ज हुई थी और 27 माह बाद उनके मुवक्किल सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान उन्होंने हमेशा सहयोग किया, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। बचाव पक्ष ने कहा कि मामला नीति संबंधी निर्णयों से जुड़ा है और अदालतों को नीति निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सत्येंद्र जैन के फरार होने की कोई आशंका नहीं है और अदालत आवश्यक शर्तें लगाकर उनकी मौजूदगी सुनिश्चित कर सकती है।

सिफारिश पर बढ़ाई एसटीपी क्षमता बचाव पक्ष ने दलील दी कि एसीबी ने ईडी से मिली जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की, जबकि मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन से संबंधित अपराध की आय का कोई संबंध सामने नहीं आया था।

उन्होंने कहा कि एसटीपी की क्षमता 15 से बढ़ाकर 25 एमजीडी करने का निर्णय तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 30 एमजीडी थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

सीबीआई ने कहा-जमानत देना उचित नहीं वहीं, सीबीआई की ओर से पेश लोक अभियोजक मनीष रावत ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उनके खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं और जांच अभी लंबित है, इसलिए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।

सत्येंद्र जैन की ओर से पेश अधिवक्ता ने जवाब में कहा कि जांच मई 2024 से चल रही है, इसलिए इसे शुरुआती चरण की नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि सीबीआइ जिन दस्तावेजों का हवाला दे रही है, वे ईडी से प्राप्त हुए हैं।