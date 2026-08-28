दिल्ली-NCR में कूड़ा जलाने पर रोक के लिए CAQM और चिंतन के बीच हुआ समझौता, कचरा प्रभावित स्थानों का होगा समाधान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में खुले में कूड़ा जलाने की समस्या पर रोक लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने चिंतन पर्यावरण अनुसंधान एवं कार्रवाई समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

शुक्रवार को हुए इस समझौते का उद्देश्य नगर निकायों के ठोस कचरे को खुले में जलाने की घटनाओं को रोकना और एनसीआर में कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

समझौते के तहत कूड़ा जलाने की समस्या को समझने के लिए तकनीकी अध्ययन और जमीनी स्तर पर शोध किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे स्थानों की पहचान की जाएगी, जहां बार-बार कूड़ा जमा होने और जलाए जाने की समस्या रहती है। इन कचरा संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां की स्थिति में सुधार के लिए जरूरी कदम सुझाए जाएंगे।



समझौते में कचरा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए प्रशिक्षण के साथ सूचना, शिक्षा और जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को खुले में कूड़ा न जलाने और कचरे के उचित निस्तारण के प्रति जागरूक किया जा सके।

सीएक्यूएम और चिंतन मिलकर कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रयोगों और ऐसे समाधानों की भी पहचान करेंगे, जिन्हें पहले प्रायोगिक स्तर पर लागू किया जा सके और सफल होने पर एनसीआर के दूसरे हिस्सों में बड़े स्तर पर अपनाया जा सके।