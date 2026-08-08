दिल्ली विधानसभा में पेश हुई CAG रिपोर्ट, 220.59 करोड़ रुपये की कर वसूली में गड़बड़ियां उजागर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 से 2023 के दौरान दिल्ली सरकार के कई विभागों में राजस्व वसूली, प्रशासनिक कामकाज और सरकारी खर्च से जुड़ी कई अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023-24 के ऑडिट के दौरान 22 सरकारी इकाइयों की जांच में 145 मामलों में 220.59 करोड़ रुपये की कर और शुल्क संबंधी गड़बड़ियां सामने आईं। इनमें जीएसटी, वैट, स्टांप शुल्क, मोटर वाहन कर और आबकारी से जुड़े मामलों में कर की कम या बिल्कुल वसूली नहीं होने जैसी बातें शामिल हैं। कैग ने यह भी कहा कि संबंधित विभागों ने इन आपत्तियों पर कोई जवाब नहीं दिया।



रिपोर्ट में ई-वे बिल प्रणाली की कई कमियों का भी जिक्र है। इसमें ऐसे करदाता शामिल पाए गए जो नियमों के अनुसार कंपोजिशन योजना के पात्र नहीं थे। कई मामलों में ई-वे बिल बनने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किए गए या शून्य रिटर्न जमा किए गए। कुछ मामलों में एक ही चालान पर कई ई-वे बिल जारी किए गए।



कैग ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में 1.05 करोड़ रुपये का खर्च बेकार जाने की बात भी कही है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) की बापरोला स्थित ज्वेलरी पार्क और फैशन डिजाइन हब परियोजना पर भी सवाल उठाए गए हैं।