दिल्ली के बुराड़ी में बदहाली के विरोध में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बुराड़ी की बदहाल स्थिति के विरोध में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वॉइस ऑफ बुराड़ी के बैनर तले लोग बुराड़ी की मुख्य सड़क पर उतरकर शासन-प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर किया।

हाथों में तख्तियां लेकर लोग जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखें। इतना ही नहीं लोग प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बैठ गए। जिसके बाद यातायात भी प्रभावित दिखाई दिया। हालतों को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।