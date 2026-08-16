दिल्ली के बुराड़ी में बदहाली के विरोध में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग
बुराड़ी में खराब सड़कों और बदहाली के विरोध में 'वॉयस ऑफ बुराड़ी' के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर उतरकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर बैठकर यातायात बाधित किया।
HighLights
'वॉयस ऑफ बुराड़ी' के बैनर तले लोगों ने बुराड़ी में प्रदर्शन किया।
चार साल से जर्जर सड़कों, धूल, जाम से परेशान निवासी।
प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर यातायात बाधित किया, पुलिस तैनात।
संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। बुराड़ी की बदहाल स्थिति के विरोध में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वॉइस ऑफ बुराड़ी के बैनर तले लोग बुराड़ी की मुख्य सड़क पर उतरकर शासन-प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर किया।
हाथों में तख्तियां लेकर लोग जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखें। इतना ही नहीं लोग प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बैठ गए। जिसके बाद यातायात भी प्रभावित दिखाई दिया। हालतों को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
गौरतलब है कि बीते लगभग चार वर्षों से बुराड़ी की जर्जर सड़कों से लोग परेशान है। सड़कों की बदहाली के कारण धूल, जाम व सड़क दुर्घटनाएं जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे है।
स्थानीय लोगों ने इससे पहले प्रदर्शन कर सड़कों की स्थिति दुरुरत करने की मांग की। जिसके बाद दोबारा से लोगों का यह प्रदर्शन देखने को मिला।
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