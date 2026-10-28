महिला उत्पीड़न के आरोप में बृजभूषण सिंह को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका, सितंबर में जारी हुआ था नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महिला पहलवानों की ओर से यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने उन्हें अंतिम मौका दिया है। अपील पर 28 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था।

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