असफलता से वापसी तक... अभिनेता बॉबी देओल बताएंगे कैसे बदली सिनेमा की कहानी?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया में चमकते सितारों की सफलता तो पर्दे पर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपा संघर्ष और असफलता का दौर अक्सर अनकहा रह जाता है। जागरण फिल्म फेस्टिवल में इस बार अभिनेता बॉबी देओल अपने करियर के इसी उतार-चढ़ाव और दोबारा मिली पहचान की कहानी दर्शकों के साथ साझा करेंगे।

स्टार्टडम की जगह पहली और दूसरी पारी के बीच संघर्ष 22 अगस्त को आयोजित होने वाले विशेष संवाद सत्र करेज टू बिगिन अगेन, इनसाइड वन ऑफ इंडियन सिनेमाज मोस्ट रिमार्केबल रीइन्वेंशन्स में अभिनेता बॉबी देओल अपने करियर की दूसरी पारी को लेकर बातचीत करेंगे। उस संघर्ष से पर्दा हटाएंगे। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद पर्दों से अनदेखा हो जाए। संघर्ष की पहली पारी से कहीं ज्यादा दर्द और अवसाद देने वाला होता है। उस दौर से निकलकर फिर से खड़ा होना काफी कठिन होता है।

1990 के दशक में फिल्मों में रखा कदम बॉबी देओल ने 1990 के दशक में फिल्मों में कदम रखा और शुरुआती दौर में कई सफल फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। हालांकि, समय के साथ उनका करियर उस गति से आगे नहीं बढ़ सका, जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी। लंबे अंतराल के बाद उन्होंने डिजिटल माध्यम और फिल्मों के जरिए दोबारा अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी वापसी को हिंदी सिनेमा की चर्चित कमबैक कहानियों में गिना जाता है।

फेस्टिवल के इस सत्र में उनके सफर के साथ यह भी चर्चा होगी कि एक कलाकार असफलता और लंबे अंतराल के बाद खुद को किस तरह दोबारा तैयार करता है। युवा कलाकारों के लिए यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें अभिनय की चमक के बजाय संघर्ष, धैर्य और खुद पर भरोसा बनाए रखने की कहानी सामने आएगी।

इसी फेस्टिवल में दर्शकों को सिनेमा को सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाली कहानी के रूप में नहीं, बल्कि कलाकारों के संघर्ष और रचनात्मक यात्रा को भी समझने का मौका मिलेगा। ऐसे मिलेगा प्रवेश जनपथ मार्ग स्थित डा. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 20 से 23 अगस्त तक आयोजित इस महोत्सव में दर्शक बुक माय शो से पास लेकर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और फिल्मों का दैनिक स्क्रीनिंग शेड्यूल वेबसाइट www.jff.co.in/screening-2026 पर देख सकते हैं।