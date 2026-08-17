भारतीय मजदूर संघ का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, केंद्र सरकार से की लंबित मांगों को पूरा करने की अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने केंद्र सरकार से मजदूरों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, स्कीम वर्करों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पुरानी लंबित मांगों के जल्द समाधान की अपील की।

संगठन के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान के तहत यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) के लिए न्यूनतम वेतन सीमा में संशोधन, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने तथा नए लेबर कोड के प्रावधानों में आवश्यक सुधार करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई।