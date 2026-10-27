दिल्ली में कांग्रेस की महारैली से पहले BJP निकालेगी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा; नितिन नवीन का एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में धरना प्रदर्शन का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ओर कांग्रेस अपने इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर 1 नवंबर से दिल्ली के रामलीला मैदान महारैली का आयोजन कर रही है। दूसरी ओर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदयात्रा निकालने का एलान किया है।

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा के बार में पार्टी की ओर से बताया गया है कि यह यात्रा देश में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने वाली कोशिशों के खिलाफ लाया जा रहा है। यह पदयात्रा बुधवार दोपहर 2 बजे लाल किले से टाउन हॉल तक निकाली जाएगी।