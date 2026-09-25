भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, दिल्ली-हरियाणा के महासचिव बने पवन राणा; यूपी की कमान धर्मपाल को

एजेंसी, नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की राज्य इकाइयों के संगठनात्मक महासचिवों की नियुक्ति की। भाजपा अध्यक्ष ने दिल्ली और हरियाणा के लिए पार्टी के प्रदेश महासचिव (संगठन) के रूप में पवन राणा को नियुक्त किया। वहीं, भाजपा नेता धर्मपाल को उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है।

नितिन नवीन ने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) को विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक मामलों का प्रभारी भी बनाया। भाजपा के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) सुदान सिंह को बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जबकि राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) शिवप्रकाश को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा में पार्टी के संगठनात्मक मामलों का प्रभारी बनाया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय संगठक वी.सतीश को पार्टी के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चों के संगठनात्मक मामलों का प्रभारी बनाया गया है।

उन्हें पार्टी के संसद कार्यालय का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। अजय जामवाल को महाराष्ट्र में पार्टी का महासचिव (संगठन) बनाया गया। अमिताभ चक्रवर्ती को बंगाल में राज्य महासचिव (संगठन) के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि सतीश धोंड को महाराष्ट्र में राज्य संयुक्त महासचिव (संगठन) के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया। भाजपा नेता मधुकर को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी का राज्य महासचिव (संगठन) बनाया गया।

भाजपा अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में राज्य महासचिव (संगठन) के रूप में कर्मवीर को नियुक्त किया। चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश भाजपा का महासचिव और भीखुभाई दलसाणिया को बिहार में पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। जबकि मंत्री श्रीनिवासुलु को पंजाब और चंडीगढ़ के लिए राज्य महासचिव (संगठन) बनाया गया।

नवीन ने झारखंड इकाई के लिए प्रदेश महासचिव (संगठन) के रूप में पवन साई को नियुक्त किया। सिद्धार्थन को भाजपा हिमाचल प्रदेश इकाई का महासचिव (संगठन) बनाया गया। फणिंद्रनाथ शर्मा को उत्तराखंड इकाई के महासचिव (संगठन) के रूप में नियुक्त किया गया।