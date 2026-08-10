दिल्ली में ₹2500 की 'लक्ष्मी योजना' पर सियासी संग्राम, 22 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की मदद देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में इस योजना पर चर्चा का बहिष्कार कर रहे हैं।

इस पर भाजपा ने नाराजगी जताते हुए आप विधायकों के विरुद्ध रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह आप विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले 22 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक कितनी महिलाओं ने किया आवेदन? पिछले दिनों रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना को लागू किया है। पांच लाख से अधिक महिलाएं अब तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुकी हैं। विधानसभा में भाजपा ने इस योजना पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा है जिस पर चर्चा हो रही है। आप विधायकों के इस कदम का भाजपा विरोध कर रही है।