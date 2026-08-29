तीन बीजेपी सांसदों के सज्जन कुमार के घर जाने पर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगाई फटकार, बहिष्कार की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के निधन के बाद उनके आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करने वाले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के तीन सांसदों को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के तीनों बीजेपी सांसदों के इस कदम पर पार्टी के भीतर और बाहर भारी विरोध देखने को मिल रहा है।

कौन से सांसद गए थे और पूरा मामला क्या है? दिल्ली के तीन बीजेपी लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली), योगेंद्र चंदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) और कमलजीत सेहरावत (पश्चिम दिल्ली) पर यह गाज गिरी है। हाल ही में 1984 के दंगों के दोषी और पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के आवास पर गए थे और उनके परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थीं। सज्जन कुमार का निधन 20 अगस्त को हुआ था।

एचएस फुल्का ने की कड़ी निंदा और बहिष्कार की मांग सिख दंगा पीड़ितों के लिए न्याय की लंबी लड़ाई लड़ने वाले और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने इन तीनों सांसदों के इस कदम की बेहद कड़ी शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी ने हमेशा 1984 के पीड़ितों का साथ दिया है और सज्जन कुमार को जेल के अंदर रखने के लिए संघर्ष किया है, वहीं ऐसे में पार्टी के सांसदों का एक नरसंहार के दोषी के घर जाकर शोक जताना बेहद शर्मनाक है। फुल्का ने जनता से इन तीनों सांसदों के पूर्ण बहिष्कार (बायकॉट) करने की अपील की है।

पार्टी अध्यक्ष की फटकार और बीजेपी का रुख बढ़ते विवाद और सिख समुदाय की नाराजगी को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन तीनों सांसदों को कड़ी फटकार लगाई है और अपनी नाराजगी जताई है।

वहीं, पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करते हुए बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि ये तीनों सांसद पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपनी "व्यक्तिगत क्षमता" (पर्सनल कैपेसिटी) में सज्जन कुमार के घर गए थे।