दिल्ली SIR में बूथ एजेंट तैनाती पर BJP नंबर-1, कांग्रेस से पिछड़ी आम आदमी पार्टी; 27% बूथों पर BLA ही नहीं

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने राजनीतिक दलों की बूथ स्तर की ताकत का भी एक अहम संकेत दिया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तैनाती में भाजपा सबसे आगे है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर कांग्रेस की है।

लगातार चुनावी पिछड़ाव के बावजूद कांग्रेस ने बूथ नेटवर्क में आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, 11 साल सत्ता में रही आप दिल्ली के 13,033 पोलिंग बूथों में से 3,571 यानी करीब 27.4 प्रतिशत बूथों पर अपना बीएलए तैनात नहीं कर सकी। हैरानी की बात यह कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पर सबसे ज्यादा आपत्ति आप नेता ही कर रहे हैं।

SIR के दौरान दोगुनी के करीब हुई बीएलए की संख्या एसआइआर की शुरुआत में दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के कुल 17,626 बीएलए थे। पुनरीक्षण प्रक्रिया खत्म होने तक यह संख्या 33,226 पहुंच गई। इस दौरान भाजपा ने 12,788 बीएलए तैनात कर 98.1 प्रतिशत बूथ कवर किए। यानी महज 245 बूथ ऐसे रहे, जहां भाजपा का बीएलए नहीं था। यह आंकड़ा पार्टी के बूथ प्रबंधन और संगठनात्मक पकड़ को दर्शाता है।

कांग्रेस ने बूथ नेटवर्क में आप को पीछे छोड़ा कांग्रेस ने 10,772 बीएलए के साथ 82.6 प्रतिशत बूथों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उसने आप से 1,310 अधिक बीएलए तैनात किए। खास बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में एसआइआर के दौरान उसका बूथ नेटवर्क सक्रिय होना पार्टी के संगठन को फिर खड़ा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

आप करीब हर चौथे बूथ पर नहीं तैनात कर सकी इसके उलट आप के 9,462 बीएलए ही तैनात हुए और उसका बूथ कवरेज 72.6 प्रतिशत रहा। यानी करीब हर चौथे बूथ पर पार्टी का आधिकारिक बीएलए नहीं था। यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप की चुनावी ताकत लंबे समय से उसके मजबूत स्थानीय और बूथ नेटवर्क को माना जाता रहा है।