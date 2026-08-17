भाजपा की नई टीम में दिल्ली के नेताओं को मिला बड़ा कद, राम माधव उपाध्यक्ष और संदीप पाठक बने राष्ट्रीय मंत्री
भाजपा ने अपनी केंद्रीय टीम का गठन किया है, जिसमें दिल्ली के कई नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आप से आए संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, जो पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के लिए अहम है।
HighLights
दिल्ली के कई नेताओं को भाजपा केंद्रीय टीम में जगह मिली।
राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संदीप पाठक राष्ट्रीय मंत्री बने।
नियुक्तियां पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भाजपा ने अपनी केंद्रीय टीम का गठन किया है, जिसमें दिल्ली के कई नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन द्वारा जारी सूची के अनुसार, विभिन्न दायित्वों पर इन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दिल्ली से राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) और सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राजीव बब्बर को नॉर्थ-ईस्ट सह संयोजक का पद दिया गया है।
संदीप पाठक राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए
केंद्रीय टीम में दिल्ली से जुड़े अन्य नेताओं को भी जगह मिली है। आप से आए संदीप पाठक, पूर्व मेयर जय प्रकाश और डॉ. स्वदेश सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। ये नियुक्तियां पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।