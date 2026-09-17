AAP पार्षद पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आप पार्षद विजय कुमार पर त्रिलोकपुरी के सफाई कर्मी दीपक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।
HighLights
भाजपा ने आप पार्षद विजय कुमार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।
पार्षद पर सफाई कर्मी दीपक से 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है।
पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, गिरफ्तारी संभव।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार पर सफाई कर्मी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।
प्रेसवार्ता में कहा कि आप पार्षद की आर्थिक धोखाधड़ी से त्रस्त निगम सफाई कर्मी द्वारा आत्महत्या की दुखद घटना ने आम आदमी पार्टी का दोहरा एवं काला चेहरा उजागर कर दिया है।
भाजपा की चार सदस्यीय टीम जिसने दिवंगत सफाई कर्मी दीपक को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा पर अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगा रहे आप के मुखिया नेता अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज एवं कुलदीप कुमार अपने पार्षद विजय कुमार पर कार्रवाई करके दिखाएं।
'अपने परिवार के लिए मकान बनाना चाहते थे दीपक'
उन्होंने कहा कि निगम के सफाई कर्मी दीपक विगत अनेक वर्ष से त्रिलोकपुरी वार्ड में कार्यरत थे और अपने परिवार के लिए मकान बनाना चाहते थे और उन्होंने वार्ड के आप पार्षद विजय कुमार से मदद मांगी।
लगभग एक वर्ष पूर्व आप पार्षद ने दीपक को मकान दिलाने का सपना दिखाते हुए 15 लाख रूपए का ऋण दिलवा कर अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया और उनकी साइन बैंक चेक बुक लेकर अपने पास रख ली।
इसकी मदद से वह गत 9/10 माह से हर माह दीपक का वेतन भी निकाल लेते थे। मकान या पैसा वापस करने की मांग पर ट्रांसफर कराने की धमकी देने लगा और साथ ही 25% यानि प्रति लाख 25000 रुपये की कमीशन मांगने लगा।
'घर की आर्थिक दुर्दशा से हुए आत्महत्या को मजबूर'
अन्ततः घर की आर्थिक दुर्दशा से परेशान सफाई कर्मी दीपक ने विगत 1 सितंबर को आत्महत्या कर ली। पार्षद उनके परिवार को डराता धमकात रहा।
मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा नेताओं के संज्ञान में यह मामला आया तो विधायक रविकांत एवं रविंद्र नेगी, पार्षद प्रियंका गौतम एवं पूर्व उपमहापौर राजकुमार ढिल्लो ने एक टीम बना कर परिवार से संपर्क किया।
उन्हें ढांढस बंधा कर पुलिस में शिकायत देने की हिम्मत दी और अंततः 14 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच प्रारम्भ की है। जल्द ही आप पार्षद की गिरफ्तारी सम्भव है।
'केजरीवाल अपने पार्षद पर कार्रवाई करके दिखाएं'
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि में भाजपा की चार सदस्यीय टीम जिसने दिवंगत सफाई कर्मी दीपक जी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी को साधुवाद देता हूं।
अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा पर अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगा रहे आप नेता अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज एवं कुलदीप कुमार अपने पार्षद विजय कुमार पर कार्रवाई करके दिखाएं।
त्रिलोकपुरी से आप विधायक कुलदीप कुमार खुद को अनुसूचित मसीहा बताते नही थकतें और अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित त्रिलोकपुरी वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी दीपक को लूटने एवं आत्महत्या पर मजबूर करने वाले पार्षद पर चुप बैठे जो उनके दोगले राजनीतिक चलन का प्रमाण है।
यह भी पढ़ें- AAP का एक और नेता गिरफ्तार, दिल्ली में जमीन कब्जा का है मामला; कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका