AAP पार्षद पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार पर सफाई कर्मी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।

प्रेसवार्ता में कहा कि आप पार्षद की आर्थिक धोखाधड़ी से त्रस्त निगम सफाई कर्मी द्वारा आत्महत्या की दुखद घटना ने आम आदमी पार्टी का दोहरा एवं काला चेहरा उजागर कर दिया है।

भाजपा की चार सदस्यीय टीम जिसने दिवंगत सफाई कर्मी दीपक को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा पर अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगा रहे आप के मुखिया नेता अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज एवं कुलदीप कुमार अपने पार्षद विजय कुमार पर कार्रवाई करके दिखाएं।

'अपने परिवार के लिए मकान बनाना चाहते थे दीपक' उन्होंने कहा कि निगम के सफाई कर्मी दीपक विगत अनेक वर्ष से त्रिलोकपुरी वार्ड में कार्यरत थे और अपने परिवार के लिए मकान बनाना चाहते थे और उन्होंने वार्ड के आप पार्षद विजय कुमार से मदद मांगी।

लगभग एक वर्ष पूर्व आप पार्षद ने दीपक को मकान दिलाने का सपना दिखाते हुए 15 लाख रूपए का ऋण दिलवा कर अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया और उनकी साइन बैंक चेक बुक लेकर अपने पास रख ली। इसकी मदद से वह गत 9/10 माह से हर माह दीपक का वेतन भी निकाल लेते थे। मकान या पैसा वापस करने की मांग पर ट्रांसफर कराने की धमकी देने लगा और साथ ही 25% यानि प्रति लाख 25000 रुपये की कमीशन मांगने लगा।