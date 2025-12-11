'दिल्ली से बाहर हो संसद का सत्र, क्योंकि...', MP ने रख दी डिमांड; सांसदों ने सुनते ही पीटा टेबल
बीजू जनता दल (BJD) के राज्यसभा सांसद मानस रंजन मंगराज ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जताते हुए मांग की कि जब तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सामान्य नहीं ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। बीजू जनता दल (BJD) के राज्यसभा MP मानस रंजन मंगराज ने गुरुवार को सदन में दिल्ली के दम घोंटने वाले प्रदूषण पर तीखा हमला किया और मांग की कि सरकार संसद का शीतकालीन सत्र और आने वाला बजट सत्र दिल्ली के बाहर किसी और जगह पर तब तक आयोजित करे जब तक राजधानी में हवा की क्वालिटी सामान्य नहीं हो जाती।
जीरो आवर में यह गंभीर मुद्दा उठाते हुए, ओडिशा के MP मंगराज ने दिल्ली के सालाना प्रदूषण संकट को "इंसानों की बनाई हुई समस्या" बताया।
उन्होंने कहा, "मैं ओडिशा से आता हूं, एक ऐसा राज्य जो साइक्लोन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से बेमिसाल अनुशासन और तेज़ी से निपटता है। मुझे पता है कि असली संकट कैसा दिखता है। लेकिन जो बात मुझे सच में परेशान करती है, वह है दिल्ली की ज़हरीली हवा।"
MP ने तंज करते हुए कहा कि ओडिशा कुदरती आफतों से निपटने में जो तेजी और अनुशासन दिखाता है, वही दिल्ली के एयर पॉल्यूशन से निपटने में भी दिखाना चाहिए।
STORY | Shift Parliament sessions out of polluted Delhi, BJD MP urges government— Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2025
BJD Rajya Sabha member Manas Ranjan Mangaraj on Thursday appealed to the government to relocate Parliament's Winter and Budget sessions out of Delhi until air quality improves, calling the capital's… pic.twitter.com/ogsGfrquBl
मानस मंगराज ने साफ शब्दों में अपील की, "जब तक एयर क्वालिटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, पार्लियामेंट सेशन दिल्ली के बाहर कहीं होने चाहिए।"
उनका यह प्रस्ताव सदन में मौजूद कई सांसदों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। प्रदूषण को लेकर उठ रहे इस असाधारण सुझाव पर अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
Was this sarcasm? BJD MP Manas Ranjan Mangaraj demands that #WinterSession & #BudgetSession of #Parliament be shifted out of Delhi so that MPs & staff don't have to breathe toxic air😷— Maadhyam (@maadhyam_engage) December 11, 2025
Video👇
But if he really means it then that is unfortunate, true 'leadership' cannot mean… pic.twitter.com/DxU0KiL9OO
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।