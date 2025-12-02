सुल्तानपुरी में स्टंट करते वक्त डिवाइडर से टकराई बाइक, शादी समारोह से घर जा रहे युवक की दर्दनाक मौत
दिल्ली के सुल्तानपुरी में स्टंट करते हुए एक युवक की बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। शिवम नाम का यह युवक अपने भाई और दोस्त के साथ शादी स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सुल्तानपुरी थाने वाली सड़क पर यादव अस्पताल के सामने स्टंट करते हुए युवक की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। वहीं, मृतक के भाई और दोस्त से पूछताछ कर सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि एक दिसंबर को सुल्तानपुरी थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने बताया कि सड़क हादसे के बाद एक युवक गंभीर रुप से घायल है और मौके पर भीड़ जमा हो रही है।
पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पास के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय शिवम के रूप में हुई है। जो जेजे काॅलोनी वजीरपुर का रहने वाला था।
जांच में पता चला कि शिवम अपने भाई यश और अपने दोस्त अंशु के साथ रोहिणी सेक्टर- 20 में एक शादी में ढोल बजाकर लौट रहा था। रास्ते में यादव अस्पताल के पास अंशु पानी लेने के लिए एक किराना दुकान में गया।
इसी दौरान शिवम ने बाइक से खतरनाक करतब दिखाने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद वह सड़क की दूसरी तरफ जाकर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया।
शिवम पटेल नगर क्षेत्र में घर–घर जाकर काम करने का काम करता था, जबकि यश और अंशु शादी समारोहों में ढ़ोल बजाते हैं। दुर्घटना के समय दोनों पीछे ही आ रहे थे और तेज आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे।
पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर घटनाक्रम की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि हादसा बाइक पर स्टंट करने के दौरान नियंत्रण खोने से हुआ। आगे की जांच जारी है।
