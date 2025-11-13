Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईटीओ पुल पर बाइक हादसा या हत्या? लकी की मौत, दोस्त सुमन पर परिवार का शक

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:00 AM (IST)

    दिल्ली के आईटीओ पुल पर एक बाइक सवार युवक की डिवाइडर से टकराकर मौत हो गई। मृतक की पहचान लकी मखनी के रूप में हुई है। हादसे के बाद उसका दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता मौके से फरार हो गया, जिस पर परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के आईटीओ पुल पर एक बाइक सवार युवक की डिवाइडर से टकराकर मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बाइक सवार एक युवक आईटीओ पुल से डिवाइडर से टकराकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आईपी एस्टेट थाने की पुलिस टीम ने उसका शव बरामद किया और उसकी पहचान बरेली निवासी लकी मखनी के रूप में हुई। हादसे के वक्त लकी के साथ मौजूद उसका दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता बाइक लेकर मौके से फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसके परिवार ने उसकी तलाश में नोएडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब एक हफ्ते बाद, नोएडा पुलिस को पता चला कि लकी का शव एलएन अस्पताल के शवगृह में पड़ा है, जिसकी सूचना परिवार को दी गई। जब परिवार बरेली से दिल्ली पहुँचा, तो बुधवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। बाद में, परिवार शव लेकर बरेली लौट आया।

    परिवार का आरोप है कि लकी की हत्या की गई और फिर उसका शव नाले में फेंक दिया गया। उन्हें लकी के दोस्त सुमन प्रकाश पर शक है, जिसे हादसे की जानकारी थी। लकी का मोबाइल फोन भी उसके पास से बरामद हुआ है। सुमन का दावा है कि हादसे के बाद वह डर गया था और इसलिए उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। पुलिस के अनुसार, मूल रूप से बरेली के करगैना स्थित बीडीए कॉलोनी का रहने वाला लकी अपनी माँ ज्योति देवी और बुज़ुर्ग दादी गोदावरी देवी के साथ रहता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था।

    लकी परिवार का इकलौता बेटा था और अपनी माँ और दादी का भरण-पोषण करता था। कुछ समय पहले, वह नोएडा सेक्टर 62 में एक निजी कंपनी में नौकरी करने आया था।

    वह कंपनी के पास ही एक पीजी में रहने लगा। 4 नवंबर को, उसका दोस्त सुमन प्रकाश गुप्ता उससे मिलने आया। दोनों ने पूरी रात पार्टी की। सुबह-सुबह, सुमन और लकी बाइक से नोएडा से आईटीओ जा रहे थे। उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और लकी पुल से नीचे गिर गया।

    घायल होने के बावजूद, सुमन बाइक और सड़क पर गिरा लकी का मोबाइल फोन लेकर चला गया। परिवार के लोग दो दिन तक लकी को फ़ोन करते रहे, लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठा। 6 नवंबर को, परिवार नोएडा लौट आया और सेक्टर 62 थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस और परिवार के लोग उसकी तलाश में लगे रहे। इसी बीच, 10 नवंबर को नोएडा पुलिस ने लकी का पता लगा लिया।

    उसका शव एलएन अस्पताल की मोर्चरी में मिला था। आईपी एस्टेट पुलिस ने 4 नवंबर की शाम को शव बरामद किया था। पहचान के बाद भी बम विस्फोट के कारण मंगलवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लकी का शव उसके परिजनों को सौंप दिया।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लकी की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस सुमन प्रकाश से भी पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। वह गोलमोल जवाब दे रहा है।