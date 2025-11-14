बिहार की जीत का दिल्ली में मनाया गया जश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा हिलाकर किया कार्यकर्ताओं का उत्साह किया दोगुना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर राष्ट्रीय कार्यालय में सुबह से ही उत्साह का माहौल रहा। मतगणना शुरू होने के साथ ही भाजपा व उसके सहयोगी दलों को बढ़त मिलने लगी थी। इससे नेताओं व कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी दिख रही थी।

दोपहर तक यह तय हो गया कि एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है और इसके साथ ही भाजपा कार्यालय में जश्न शुरू हो गया था। बिहार से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं में अधिक उत्साह दिख रहा था। शाम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे।