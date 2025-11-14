बिहार चुनाव: NDA की बड़ी जीत में दिल्ली भाजपा के नेताओं ने दिखाया दम, कई विधानसभा क्षेत्रों में चलाया अभियान
बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत में दिल्ली भाजपा के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया, रैलियों को संबोधित किया और मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर एनडीए सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। नेताओं ने इस जीत का श्रेय बिहार की जनता को दिया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत में दिल्ली भाजपा के नेताओं ने भी अपना योगदान दिया है। चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव प्रबंधन में यहां के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को स्टार प्रचारक थे। उन्होंने कई सीटों पर चुनाव प्रचार कर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी वातावरण बनाया। वहीं, दिल्ली के सांसद, विधायक व अन्य नेताओं ने चुनाव प्रबंधन का दायित्व निभाते हुए भाजपा व सहयोगी दलों के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित की।
अक्टूबर माह में जुटे रहे दिल्ली के नेता
दिल्ली के भाजपा नेताओं के चुनावी व संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में भी दायित्व दिया गया था, जिसमें वे सफल रहे हैं। दिल्ली के कई नेता अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही बिहार के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी।
मनोज तिवारी पहुंचे थे 78 विधानसभा क्षेत्र
छठ के बाद यहां से कई नेताओं को वहां भेजा गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पटना साहिब, दानापुर, अरवल, गया, शेरघाटी, पूर्णिया सहित 18 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और अधिकांश चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं, मनोज तिवारी ने 78 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे। इनमें से अधिकांश विजेता रहे हैं।
दिल्ली के कई नेताओं की रही भागेदारी
पूर्वी दिल्ली के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मुंगेर, बाढ़, लखीसराय, मोकामा तो दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने पटना साहिब व इसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के साथ ही चुनाव प्रबंधन का दायित्व निभाया।
सांसद कमलजीत सहरावत ने नालंदा और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने किशनगंज व पूर्णिया जिला में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाई।
विधायक अजय महावर व अभय वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, एनडीएमसी उपाध्यक्ष राजीव बब्बर सहित कई अन्य नेता अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्त करने में अपना योगदान दिया।
राजधानी में रहते हुए चलाया अभियान
दिल्ली में रहकर भी कई नेता विशेषकर पूर्वांचल मोर्चा के पदाधिकारी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए थे। मोर्चा के पदाधिकारियों ने दिल्ली में रहने वाले लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्हें बिहार जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया।
'दिल्ली और बिहार आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों राज्यों ने विकास का रास्ता चुना है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा।'
-रेखा गुप्ता (दिल्ली की मुख्यमंत्री)
