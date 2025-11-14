बिहार चुनाव: NDA की बड़ी जीत में दिल्ली भाजपा के नेताओं ने दिखाया दम, कई विधानसभा क्षेत्रों में चलाया अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत में दिल्ली भाजपा के नेताओं ने भी अपना योगदान दिया है। चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव प्रबंधन में यहां के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को स्टार प्रचारक थे। उन्होंने कई सीटों पर चुनाव प्रचार कर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी वातावरण बनाया। वहीं, दिल्ली के सांसद, विधायक व अन्य नेताओं ने चुनाव प्रबंधन का दायित्व निभाते हुए भाजपा व सहयोगी दलों के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित की।

अक्टूबर माह में जुटे रहे दिल्ली के नेता दिल्ली के भाजपा नेताओं के चुनावी व संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में भी दायित्व दिया गया था, जिसमें वे सफल रहे हैं। दिल्ली के कई नेता अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही बिहार के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी।

मनोज तिवारी पहुंचे थे 78 विधानसभा क्षेत्र छठ के बाद यहां से कई नेताओं को वहां भेजा गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पटना साहिब, दानापुर, अरवल, गया, शेरघाटी, पूर्णिया सहित 18 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और अधिकांश चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं, मनोज तिवारी ने 78 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे। इनमें से अधिकांश विजेता रहे हैं।

दिल्ली के कई नेताओं की रही भागेदारी पूर्वी दिल्ली के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मुंगेर, बाढ़, लखीसराय, मोकामा तो दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने पटना साहिब व इसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के साथ ही चुनाव प्रबंधन का दायित्व निभाया।