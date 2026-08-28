Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

भाखड़ा बांध की दीवार में 1.77 इंच झुकाव से दिल्ली में बाढ़ के खतरे का दावा कितना सच? PIB फैक्ट चेक में खोला राज

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:00 PM (IST)

सोशल मीडिया पर भाखड़ा बांध की दीवार में 1.77 इंच झुकाव और दिल्ली में बाढ़ के खतरे का दावा किया ...और पढ़ें

दावा किया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध की दीवार में वर्तमान में 1.77 इंच का झुकाव आ गया है। सौ. सोशल मीडिया

दावा किया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध की दीवार में वर्तमान में 1.77 इंच का झुकाव आ गया है। सौ. सोशल मीडिया

HighLights

  1. भाखड़ा बांध में 1.77 इंच झुकाव का दावा भ्रामक।

  2. पीआईबी फैक्ट चेक ने बांध को पूरी तरह सुरक्षित बताया।

  3. वास्तविक झुकाव केवल 0.86 इंच, सभी सीमाएं सामान्य।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर विभिन्न हैंडल्स द्वारा एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध की दीवार में वर्तमान में 1.77 इंच का झुकाव आ गया है।

वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बांध की दीवार टूट गई तो दिल्ली समेत कई शहर बाढ़ में डूब सकते हैं।प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे की जांच की और इसे भ्रामक करार दिया है।पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को बांध की दीवार में दर्ज वास्तविक झुकाव (डिफ्लेक्शन) केवल 0.86 इंच था।

बांध से संबंधित तनाव (स्ट्रेस), खिंचाव (स्ट्रेन), रंध्र जल दाब (पोर प्रेशर) और रिसाव (सीपेज) सभी निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं। बांध पूरी तरह सुरक्षित है। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे सनसनी और तनाव फैलाने वाले ऐसे दावों के झांसे में न आएं। विश्वसनीय जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें।