भाखड़ा बांध की दीवार में 1.77 इंच झुकाव से दिल्ली में बाढ़ के खतरे का दावा कितना सच? PIB फैक्ट चेक में खोला राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर विभिन्न हैंडल्स द्वारा एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध की दीवार में वर्तमान में 1.77 इंच का झुकाव आ गया है।

वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बांध की दीवार टूट गई तो दिल्ली समेत कई शहर बाढ़ में डूब सकते हैं।प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे की जांच की और इसे भ्रामक करार दिया है।पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को बांध की दीवार में दर्ज वास्तविक झुकाव (डिफ्लेक्शन) केवल 0.86 इंच था।

बांध से संबंधित तनाव (स्ट्रेस), खिंचाव (स्ट्रेन), रंध्र जल दाब (पोर प्रेशर) और रिसाव (सीपेज) सभी निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं। बांध पूरी तरह सुरक्षित है। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे सनसनी और तनाव फैलाने वाले ऐसे दावों के झांसे में न आएं। विश्वसनीय जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें।