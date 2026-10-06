भजनपुरा में महिला पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ, अस्पताल पहुंचाया गया; आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। भजनपुरा थाना क्षेत्र के घोंडा चौक के पास मंगलवार सुबह एक महिला पर एक व्यक्ति ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। घटना में 24 वर्षीय महिला झुलस गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पीड़िता को पीसीआर वैन से जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, महिला घोंडा इलाके में किराये पर रहती है और जाफराबाद में काम करती है। मंगलवार सुबह करीब 7:10 बजे वह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। घोंडा चौक के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति ने उस पर तरल पदार्थ फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह आरोपित को पिछले करीब छह महीने से जानती है।