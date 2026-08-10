दिल्ली में 700 रुपये के विवाद में भाई को बचाने आए युवक की चाकू से हत्या, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बेगमपुर इलाके में महज सात सौ रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में भाई को बचाने पहुंचे 30 वर्षीय युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भारत विहार निवासी मुकेश यादव के रूप में हुई है। वह एक लैब में काम करता था।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर घोषित बदमाश सचिन समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपितों की पहचान पंकज और अभिषेक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू, मोबाइल फोन और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं।

मुकेश के कंधे पर चाकू के घाव मिले पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि रविवार रात अग्रवाल अस्पताल से बेगमपुर थाना पुलिस को चाकू लगने से घायल युवक के भर्ती होने की सूचना मिली थी। पुलिस अस्पताल पहुंची तो मुकेश के कंधे पर चाकू के घाव मिले। हालत गंभीर होने के कारण उसे एम्स रेफर किया गया, जहां रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने भारत विहार स्थित घटनास्थल की जांच की। सड़क पर खून के निशान मिले, जबकि क्राइम और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपितों की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने ओयो होटल और लॉज में छापेमारी कर तीनों को दबोच लिया।

खबरें और भी





