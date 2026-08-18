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बस्तर पीड़ितों ने पी. चिदंबरम को घेरा, कहा- बंदूक खत्म हुई, अब 'दिमागी नक्सलवाद' का इलाज जरूरी

By Anoop Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:02 PM (IST)

बस्तर के पीड़ितों ने पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर कांग्रेस को घेरा, इसे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया।

बस्तर के पीड़ितों ने पी. चिदंबरम के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान को लेकर विरोध जताया।

बस्तर के पीड़ितों ने पी. चिदंबरम के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान को लेकर विरोध जताया।

HighLights

  1. पीड़ितों ने चिदंबरम के 'दिमागी नक्सल' बयान पर कांग्रेस को घेरा।

  2. हथियारबंद नक्सलवाद खत्म, अब 'दिमागी नक्सलवाद' का उपचार जरूरी।

  3. बस्तर अब बंदूक नहीं, शांति और विकास चाहता है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नक्सली हिंसा में अपनों को खोने और जिंदगीभर के लिए दिव्यांग हुए बस्तर के पीड़ितों ने पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया।

मंगलवार को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बस्तर शांति समिति की पत्रकार वार्ता में पीड़ितों ने कहा कि जिन परिवारों ने नक्सली बंदूकों की गोलियां और बारूदी सुरंगों का दर्द झेला है, उनके सामने नक्सली विचारधारा पर गर्व जताना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। आरोप लगाया कि पूर्व गृह मंत्री पिच तंबाराम के बयान से ऐसा परिलक्षित होता है कि उनका और उसे समय की कांग्रेस सरकार का मन समर्थन नक्सलवादियों को था।

'अब ‘दिमागी नक्सलवाद’ का भी उपचार जरूरी'

कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद का अंत हो चुका है, अब ‘दिमागी नक्सलवाद’ का भी उपचार जरूरी है। पीड़ितों ने चिदंबरम के इंटरनेट मीडिया पोस्ट और पुराने बयानों के प्रिंटआउट वाले प्लेकार्ड दिखाते हुए सवाल उठाया कि नक्सली हिंसा में बलिदान हुए जवानों और उजड़े परिवारों के दर्द को कांग्रेस किस नजर से देखती है। कहाकि दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर नक्सलवाद पर राजनीतिक बयान देना आसान है, लेकिन बस्तर के जंगलों में इसकी कीमत लोगों ने अपनी जान और शरीर देकर चुकाई है।

कांकेर निवासी गौतरीराम विश्वकर्मा ने बताया कि 2009 में नक्सलियों ने उनका अपहरण कर सीने और पेट में तीन गोलियां मारी थीं। सियाराम रामटेके ने बताया कि 2022 में नक्सलियों की गोली और हमले में घायल होने के बाद आज भी वह व्हीलचेयर और वाकर के सहारे हैं।

ताड़मेटला हमले में 76 जवानों की शहादत का जिक्र

बलिदानी आरक्षक मोहन उडके की पत्नी आरती उडके, घायल जवान अमर सिंह कुमेटी और तरुण कलाकार, दंतेवाड़ा के नंदलाल मुड़ामी, बीजापुर के अवलम मारा समेत अन्य पीड़ितों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। सीआरपीएफ कोबरा के घायल जवान रुद्रेश सिंह का उदाहरण देते हुए बताया गया कि नक्सली हमले में उनके दोनों पैर काटने पड़े।

समिति ने 2010 के ताड़मेटला हमले में 76 जवानों की शहादत का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के पुराने रुख पर भी सवाल उठाए। पीड़ितों ने कहा कि नक्सली हिंसा ने किसी विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि परिवारों की पीढ़ियां तबाह की हैं।
समिति के अनुसार, 31 मार्च 2026 को बस्तर नक्सल-मुक्त घोषित होने के बाद क्षेत्र में शांति और विकास की नई उम्मीद जगी है।

बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर पंडुम और गांवों में तिरंगा फहराए जाने का उल्लेख करते हुए पीड़ितों ने कहा कि बस्तर अब बंदूक नहीं, विकास चाहता है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील की कि दिल्ली में बयान देने के बजाय बस्तर आकर पीड़ितों का दर्द देखें। कहा कि बंदूक से भय पैदा किया जा सकता है, विश्वास नहीं। बस्तर की धरती अब बंदूक की आवाज नहीं, शांति और विकास की आवाज चाहती है।

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