बैंक से से 3.5 लाख रुपये नकदी लेकर निकले बुजुर्ग से लूट, तीन आरोपी गिरफ्तार; दो की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बुराड़ी स्थित बैंक से 3.5 लाख रुपये निकालकर स्वरूप नगर क्षेत्र से गुजर रहे एक बुजुर्ग से दो बाइक पर सवार पांच बदमाशों ने रुपये लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 58 हजार रुपये बरामद किए हैं, जिसमें तीस हजार रुपये एक साहुकार से बरामद किया, जिसे एक आरोपित ने कर्ज चुकाने के लिए उसे दिया था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक बरामद की है। जबकि भागे हुए मुख्य साजिशकर्ता और एक अन्य बदमाश की तलाश कर रही है।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 27 नवंबर को स्वरूप नगर थाना पुलिस को इस वारदात की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़ित ने बताया कि वह बैंक से पैसे निकालने के बाद घर जा रहे थे। बवाना-नरेला रोड के पास एक सुनसान जगह पर पीछे से दो बाइक पर आए पांच बदमाशों ने उन्हें रोका और पैसे लूटकर भाग गए।

पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी आलोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिसमें पता चला कि दो तीन लोग बैंक में पैसा निकालने के दौरान बुजुर्ग की रेकी कर रहे थे। पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए आरोपितों की पहचान करने के बाद तीन बदमाशों इस्ट गोकलपुरी निवासी करण, मंडोली एक्सटेंशन निवासी सचिन और चांदीनगर, खेकड़ा यूपी निवासी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि इस लूट का मास्टर माइंड लवली और मोहन उर्फ गांधी है। जिसने लूटपाट की योजना बनाई। दोनों अभी भागे हुए हैं।

लूट की रकम की बरामद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों करण के घर से छह हजार और सचिन के घर से 22 हजार रुपये बरामद किए। साथ ही पुलिस ने स्थानीय साहूकार के घर से तीस हजार रुपये बरामद किए, जिसे करण ने कर्ज चुकाने के लिए उसे दिया था। पुलिस ने करण के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक बाइक बरामद कर ली।