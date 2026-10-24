दिल्ली के आजादपुर में दो नकाबपोशों ने बाइक में लगाई आग, मकान और दुकानें आईं चपेट में; बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के आजादपुर गांव में दो नकाबपोश युवकों ने खड़ी बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की लपटों ने समीप के मकानों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।

इससे तीन-चार एसी, विज्ञापन बोर्ड, पाइपलाइन और मकानों की दीवारें झुलस गईं। पड़ोसियों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने समय रहते आग पर काबू पा लिया और आग को आगे बढ़ने से रोक लिया।

स्थानीय निवासी मोनू और विवेक तायल के मुताबिक, घटना गुरुवार सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच की है। यहां शाल ओढ़कर और मास्क लगाकर दो युवक आए और बाइक के पास पहुंच गए।

आरोप है कि उन्होंने बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। उनकी यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई।

लपटें तेजी से फैलने लगीं

बाइक में आग लगने के बाद लपटें तेजी से फैलने लगीं। दुकान की एमसीबी डाउन होने और ऊपर रह रहे किराएदार के शोर मचाने पर आसपास के लोग जाग गए। उन्होंने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और उस पर काबू पा लिया।