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दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग, लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन

By Rais Rais Edited By: Sonu Suman
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:21 PM (IST)

आया नगर के निवासियों ने अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर आया नगर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, ...और पढ़ें

अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर आया नगर में प्रदर्शन। (वीडियो ग्रैब)

अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग पर आया नगर में प्रदर्शन। (वीडियो ग्रैब)

HighLights

  1. आया नगर निवासियों ने अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग की।

  2. प्रदर्शन के कारण मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही एक घंटे बाधित।

  3. ग्रामीणों की मांग, स्टेशन उनकी पुश्तैनी जमीन पर बना है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। आया नगर के निवासियों ने रविवार को अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग को लेकर यात्रा निकाली। गांव के भीतर से हाथों में तख्तियां लिए लोग नारेबाजी करते हुए अर्जनगढ मेट्रो स्टेशन के गेट प्रदर्शन किया। इसके चलते मेट्रो के गेट से यात्रियों की आवाजाही लगभग एक घंटे तक प्रभावित रही। मेट्रो से आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

लोगों की मांग है कि अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन उनके गांव की पुश्तैनी जमीन पर बनी हैं इसलिए इसका नाम उनके गांव आयानगर के नाम पर किया जाए। इसके साथ ही गांव की ओर जाने वाली सर्विस लेन से मेट्रो का कब्जा हट जाए, ताकि लोगों को जाम से भी राहत मिले।

अभी तक कोई निर्णय ही नहीं लिया जा सका: पार्षद

स्थानीय पार्षद वेदपाल के मुताबिक ये मांगे वर्षों से लंबित हैं, जिन पर अभी तक कोई निर्णय ही नहीं लिया जा सका। बाद में दिल्ली पुलिस और मेट्रो की सुरक्षा में तैनात सीआइएसएफ के जवानो ने लोगों को समझा-बुझाकर वहां से हटाया।

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