दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग, लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। आया नगर के निवासियों ने रविवार को अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग को लेकर यात्रा निकाली। गांव के भीतर से हाथों में तख्तियां लिए लोग नारेबाजी करते हुए अर्जनगढ मेट्रो स्टेशन के गेट प्रदर्शन किया। इसके चलते मेट्रो के गेट से यात्रियों की आवाजाही लगभग एक घंटे तक प्रभावित रही। मेट्रो से आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

लोगों की मांग है कि अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन उनके गांव की पुश्तैनी जमीन पर बनी हैं इसलिए इसका नाम उनके गांव आयानगर के नाम पर किया जाए। इसके साथ ही गांव की ओर जाने वाली सर्विस लेन से मेट्रो का कब्जा हट जाए, ताकि लोगों को जाम से भी राहत मिले।