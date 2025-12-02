पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री, फिर करारी हार; अवध ओझा के राजनीति से संन्यास के बाद AAP हुई नाराज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी के प्राध्यापक और आम आदमी पार्टी के नेता रहे अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास का एलान कर दिया है। वहीं उन्होंने अब एक पोस्ट के जरिए केजरीवाल समेत तमाम नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। वहीं उनके इस पोस्ट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने उनके इस फैसले पर नाराजगी प्रकट की है।

अवध ओझा ने लिखा- आदरणीय अरविंद जी, मनीष जी, संजय जी सभी आप के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता आदिआप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता है। जय हिन्द।

I have personal regard for you @OjhaAvadh57 Ji but politics is not a short term project and a person of your maturity and prominence should have weighed options before stepping into Politics and that too with @AamAadmiParty.



There were many who have worked hard since beginning… https://t.co/zjBNWfPkpD — Somnath Bharti (@attorneybharti) December 2, 2025 वहीं आप नेता सोमनाथ भारती ने एक्स पर पोस्ट में कहा- अवध जी, मैं आपका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति कोई अल्पकालिक परियोजना नहीं है और आपके जैसे परिपक्व और प्रतिष्ठित व्यक्ति को राजनीति में कदम रखने से पहले, और वह भी आम आदमी पार्टी के साथ, विकल्पों पर विचार करना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि शुरू से ही कड़ी मेहनत करने वाले कई लोगों को पटपड़गंज से टिकट दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने आपको यह विश्वास दिलाते हुए मौका दिया कि आप चुनावी नतीजों की परवाह किए बिना हमारे साथ काम करेंगे।

भारती ने आगे कहा कि आप भारत का भविष्य है और हमें इसे सभी राज्यों में सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कौन सी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आम लोगों की अन्य बुनियादी ज़रूरतों में सुधार की बात करती है, जो भारत की 90% से ज्यादा आबादी का हिस्सा हैं? कृपया भाजपा और कांग्रेस नेताओं के भाषण सुनें, कोई भी आम लोगों की बुनियादी चिंताओं की बात नहीं करता। आपने अच्छा नहीं किया ओझा जी।