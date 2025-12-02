Language
    पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री, फिर करारी हार; अवध ओझा के राजनीति से संन्यास के बाद AAP हुई नाराज

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:31 PM (IST)

    यूपीएससी के प्राध्यापक रहे अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं का आभार व्यक्त किया। उनके इस फैसले पर आप न ...और पढ़ें

    आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास का एलान किया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी के प्राध्यापक और आम आदमी पार्टी के नेता रहे अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास का एलान कर दिया है। वहीं उन्होंने अब एक पोस्ट के जरिए केजरीवाल समेत तमाम नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। वहीं उनके इस पोस्ट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने उनके इस फैसले पर नाराजगी प्रकट की है।

    अवध ओझा ने लिखा- आदरणीय अरविंद जी, मनीष जी, संजय जी सभी आप के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता आदिआप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता है। जय हिन्द।

    वहीं आप नेता सोमनाथ भारती ने एक्स पर पोस्ट में कहा- अवध जी, मैं आपका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति कोई अल्पकालिक परियोजना नहीं है और आपके जैसे परिपक्व और प्रतिष्ठित व्यक्ति को राजनीति में कदम रखने से पहले, और वह भी आम आदमी पार्टी के साथ, विकल्पों पर विचार करना चाहिए था।

    उन्होंने आगे कहा कि शुरू से ही कड़ी मेहनत करने वाले कई लोगों को पटपड़गंज से टिकट दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने आपको यह विश्वास दिलाते हुए मौका दिया कि आप चुनावी नतीजों की परवाह किए बिना हमारे साथ काम करेंगे।

    भारती ने आगे कहा कि आप भारत का भविष्य है और हमें इसे सभी राज्यों में सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कौन सी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आम लोगों की अन्य बुनियादी ज़रूरतों में सुधार की बात करती है, जो भारत की 90% से ज्यादा आबादी का हिस्सा हैं? कृपया भाजपा और कांग्रेस नेताओं के भाषण सुनें, कोई भी आम लोगों की बुनियादी चिंताओं की बात नहीं करता। आपने अच्छा नहीं किया ओझा जी।

    बता दें, 2 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पटपड़गंज सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वह चुनाव हार गए।

