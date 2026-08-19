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उत्तम नगर में अटल कैंटीन की शुरुआत, पांच रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन

By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
Updated: Wed, 19 Aug 2026 11:15 PM (GMT+05:30)

दिल्ली सरकार की अंत्योदय योजना के तहत जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में नई अटल कैंटीन का उद्घाटन हुआ। यह कैंटीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मजदूरों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी।

उत्तम नगर में अटल कैंटीन की शुरुआत।

उत्तम नगर में अटल कैंटीन की शुरुआत।

HighLights

  1. नई अटल कैंटीन जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनता को समर्पित।

  2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मात्र 5 रुपये में भोजन।

  3. दिल्ली सरकार की अंत्योदय योजना का राजधानी में विस्तार।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली सरकार की ''अंत्योदय योजना'' के तहत राजधानी में ''अटल कैंटीन'' का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जेजे कॉलोनी (ओल्ड पंखा रोड, मदर डेयरी के सामने) में नई अटल कैंटीन का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मजदूरों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

उद्घाटन के अवसर पर आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस पहल से अब कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चलाई जा रही है। यह व्यवस्था विशेषकर उन दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिनके पास समय या संसाधनों की कमी के कारण घर पर खाना बनाने की सुविधा नहीं होती।

दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन की शुरुआत की गई

शहरी विकास मंत्री ने जानकारी दी कि इससे दो दिन पूर्व भी दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन की शुरुआत की गई थी। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में राजधानी के विभिन्न इलाकों और झुग्गी-बस्तियों में इस कैंटीन श्रृंखला का तेजी से विस्तार करना है, ताकि हर जरूरतमंद तक सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंच सके। इसके साथ ही सरकार गरीब परिवारों को पक्के मकान देने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है।

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