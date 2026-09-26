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'पूर्वोत्तर के लोग काम के लिए दिल्ली क्यों आते हैं?' असम की महिला वकील से मारपीट करते हुए बोले दिल्ली के मनबढ़

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Sat, 26 Sep 2026 11:08 PM (IST)

मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर में संपत्ति विवाद को लेकर असम की एक महिला वकील से मारपीट की गई। आरोप ...और पढ़ें

मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर असम की एक महिला वकील के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वीडियो ग्रैब

मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर असम की एक महिला वकील के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. मध्य दिल्ली में असम की महिला वकील पर संपत्ति विवाद में हमला।

  2. भीड़ ने पूर्वोत्तर के लोगों के दिल्ली में काम करने पर सवाल।

  3. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस-एफआईआर दर्ज की।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर असम की एक महिला वकील के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, यह वारदात शुक्रवार को हुई और इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि हमले के दौरान भीड़ ने पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) के लोगों के दिल्ली आकर काम करने पर भी सवाल उठाए।

आरोप है कि घटना के समय पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला रोती हुई नजर आ रही है। आरोप है कि हमले के दौरान भीड़ ने पूर्वोत्तर (नार्थ-ईस्ट) के लोगों के दिल्ली आकर काम करने पर भी सवाल उठाए।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला वकील 'डॉलर बाबा' नामक व्यक्ति की तरफ से संपत्ति विवाद का केस लड़ रही थीं। महिला ने पुलिस में छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

दूसरी ओर, विवाद में शामिल दूसरे पक्ष ने भी महिला और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दूसरी तरफ से भी क्रॉस-एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि प्रसाद नगर स्थित एक संपत्ति को लेकर दोनों पक्षों के बीच पुराना कानूनी विवाद चल रहा है। फिलहाल, मामले की आगे की जांच जारी है। हालांकि, वायरल वीडियो की दैनिक जागरण पुष्टि नहीं कर रहा है।

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