'पूर्वोत्तर के लोग काम के लिए दिल्ली क्यों आते हैं?' असम की महिला वकील से मारपीट करते हुए बोले दिल्ली के मनबढ़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर असम की एक महिला वकील के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, यह वारदात शुक्रवार को हुई और इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि हमले के दौरान भीड़ ने पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) के लोगों के दिल्ली आकर काम करने पर भी सवाल उठाए।

आरोप है कि घटना के समय पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला रोती हुई नजर आ रही है। आरोप है कि हमले के दौरान भीड़ ने पूर्वोत्तर (नार्थ-ईस्ट) के लोगों के दिल्ली आकर काम करने पर भी सवाल उठाए।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला वकील 'डॉलर बाबा' नामक व्यक्ति की तरफ से संपत्ति विवाद का केस लड़ रही थीं। महिला ने पुलिस में छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।