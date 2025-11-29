ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बनाया दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर; चीन का वर्चस्व भी होगा खत्म
एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पावर बन गया है। इसके साथ ही, भारत ने विदेशी निवेश के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यह भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, जो इसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है।
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अब भारत, अमेरिका व चीन के बाद दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर है। आस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित 2 थिंक टैंक 'लोवी इंस्टीट्यूट' द्वारा elege जारी 'एशिया पावर इंडेक्स 2025' में भारत की रक्षा ताकत का लोहा माना गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की इस उपलब्धि में आपरेशन सिंदूर की बड़ी भूमिका है।
इंडेक्स में में भारत की सैन्य सैन्य ताकत के साथ-साथ तेजी से बढ़ती आर्थिक क्षमता को भी अहमियत दी गई है। इंडेक्स में जिन मानदंडों को आधार बनाया गया है, उसमें भारत ने जापान, रूस, आस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं, पाकिस्तान को 16वां स्थान मिला है।
बता दें कि वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स में संसाधनों व प्रभाव के आधार पर देशों का स्थान तय किया जाता है। इंडेक्स में 'प्रमुख शक्तियों' में स्थान के लिए 40 अंक जरूरी होते हैं। इस सूची में कुल 27 देशों को शामिल किया गया है। अपनी आर्थिक क्षमता में भारत ने जापान को पछाड़ते हुए एक पायदान की बढ़त दर्ज की है।
विदेशी निवेश प्रवाह के मामले में भी भारत नौवें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत की आर्थिक और सैन्य क्षमता दोनों में 2025 में सुधार हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ी है। इन सबके विपरीत भारत रक्षा नेटवर्क के मामले में भारत पिछड़ रहा है। रिपोर्ट में ये उल्लेख भी किया गया कि रक्षा इसके चलते वह फिलीपींस और थाईलैंड बाद 11वें स्थान पर है।
इन मानदंडों पर बना एशिया पावर इंडेक्स
एशिया पावर इंडेक्स को तैयार करने में कुल 131 संकेतकों और आठ मानकों को आधार बनाया गया है। मानकों में सैन्य क्षमता, रक्षा नेटवर्क, आर्थिक शक्ति, आर्थिक संबंध, कूटनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, लचीलापन और भविष्य के संसाधनों के आधार पर समग्र प्रभाव क्षमता मापी गई है। इंडेक्स के मुताबिक, उस देश को प्रमुख शक्ति या मेजर पावर कहा जाता है जिसके 40 या उससे अधिक अंक हों।
निवेश प्रवाह में चीन पीछे
रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर फोकस किया गया है कि भारत अब अमेरिका के बाद सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला देश बन गया है। वहीं, चीन तीसरे स्थान पर खिसक गया है।
