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बारिश में ढही किला राय पिथौरा की दीवार, एएसआई की संरक्षण प्रणाली पर उठे सवाल

By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:44 PM (IST)

दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौरा की दीवार का एक हिस्सा बारिश के कारण ढह गया है, जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की संरक्षण कार्यप ...और पढ़ें

दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौरा की दीवार का एक हिस्सा बारिश के कारण ढह गया है।

दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौरा की दीवार का एक हिस्सा बारिश के कारण ढह गया है।

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली के इतिहास में हिंदू शासन से जुड़े प्रमुख प्रमाणों के रूप मेें मौजूद राजा अनंगपाल तोमर का लालकोट और पृथ्वीराज चौहान का किला राय पिथौरा मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों में शामिल हैं। लेकिन इन स्मारकों के संरक्षण को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

एक तरफ दक्षिणी दिल्ली के संजय वन में नष्ट हो रही लालकोट की दीवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है, वहीं पृथ्वीराज चौहान के किले के बचे हुए अवशेष भी ढह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वर्षा में किला राय पिथौरा की दीवार का महत्हपूर्ण हिस्सा ढह गया है।

एएसआइ ने क्षतिग्रस्त हिस्से के पत्थर हटाने का काम शुरू कर दिया है। मगर सवाल यह है कि समय रहते स्मारक की सुरक्षा और रखरखाव के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। लापरवाही किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह भी जांच का विषय है।

यह इस साल की दूसरी घटना है, जब दिल्ली के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक वर्षा के कारण प्रभावित हुए हैं। इससे पहले पुराना किला के झील की तरफ के बुर्ज के भी ठह जाने का मामला सामने आ चुका है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं राजधानी की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

किला का यह ढहा हिस्सा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) गोल्फ क्लब के प्रमुख द्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मुख्य मार्ग पर स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक की देखरेख के मामले में इस स्मारक की देखरेख करने वाले अधिकारी आैर कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है।

यह स्थिति तब है जब मानसून से पहले एएसआइ की ओर से दिल्ली में संरक्षित सभी स्मारकों की स्थिति का निरीक्षण कर जरूरी संरक्षण कार्य कराने के निर्देश दिए गए थे। इस बारे में पूछे जाने पर एएसआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीते साल जब किला में संरक्षण कार्य किया गया था तो यह हिस्सा कमजोर नहीं दिख रहा था। उन्होेंने कहा कि इसे ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है।

किला राय पिथौरा के बारे में

किला राय पिथौरा को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यह दिल्ली का पहला शहर माना जाता है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने कराया था और 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका विस्तार किया था। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 189 एकड़ था। इसके अधिकतर भाग अब नष्ट हो चुके हैं।