जीएसटी रिफंड घोटाले में आशीष मिश्रा को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- दोषी साबित होने से पहले सजा नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने करीब 5.50 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड घोटाले में आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपित को दोषी साबित होने से पहले सजा के तौर पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत सामान्य नियम है और उसे न देना अपवाद। जब आरोपित जांच में सहयोग करने को तैयार हो और उसकी हिरासत जांच के लिए जरूरी न रह जाए तो केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर उसे जेल में रखना उचित नहीं है।

विशेष न्यायाधीश डा. रुचि अग्रवाल अस्रानी ने कहा कि इस मामले में साक्ष्य मुख्य रूप से दस्तावेजी हैं और संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी पहले ही बरामद कर चुकी है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि आशीष मिश्रा के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में उसकी लगातार हिरासत का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

कोर्ट ने आशीष को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर जमानत दे दी। साथ ही उसे गवाहों से संपर्क न करने, देश से बाहर न जाने और जांच के लिए बुलाए जाने पर शामिल होने समेत कई शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया।

61 जीएसटी रिफंड में गड़बड़ी का आरोप मामला एंटी करप्शन ब्रांच की से जुड़ा है। आरोप है कि मार्च से अगस्त 2023 के बीच तत्कालीन जीएसटी अधिकारी ने करीब 61 रिफंड आर्डर जारी किए, जिनकी कुल राशि लगभग 5.50 करोड़ रुपये थी। विभागीय जांच में रिफंड प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया।

जांच एजेंसी के मुताबिक, रिफंड बिना पर्याप्त सत्यापन के मंजूर किए गए। फर्जी व कंप्यूटर से तैयार चालानों के इस्तेमाल, कारोबारी पते के सत्यापन में गड़बड़ी और रिफंड को सामान्य प्रक्रिया से काफी कम समय में मंजूर किए जाने के आरोप हैं।

जांच में यह भी सामने आने का दावा है कि रीजनल ट्रेडिंग नाम की फर्म का पंजीकरण ऐसे पते पर कराया गया जहां वह वास्तव में मौजूद नहीं थी। आरोप है कि फर्जी सत्यापन रिपोर्ट के जरिए फर्म का पंजीकरण कराया गया और बाद में उसके नाम पर जीएसटी रिफंड हासिल किए गए।

करीब 3.25 करोड़ रुपये अरकी इंटरप्राइजेस के खातों में ट्रांसफर अभियोजन के अनुसार, रीजनल ट्रेडिंग से करीब 3.25 करोड़ रुपये अरकी इंटरप्राइजेस के खातों में ट्रांसफर हुए। जांच एजेंसी का आरोप है कि आशीष मिश्रा इस फर्म का प्रोपराइटर था और फर्म का इस्तेमाल पर रिफंड की रकम प्राप्त करने व आगे अलग-अलग फर्मों और व्यक्तियों को भेजने के लिए किया गया।